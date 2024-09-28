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  4. Galatasaray-PAOK maçına PKK paçavrası sokarken yakalandı

Galatasaray-PAOK maçına PKK paçavrası sokarken yakalandı

Galatasaray-PAOK maçında stada PKK paçavrası sokmaya çalışan Yunan taraftar, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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