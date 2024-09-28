Anasayfa Video Galeriler Gündem Galatasaray-PAOK maçına PKK paçavrası sokarken yakalandı Galatasaray-PAOK maçına PKK paçavrası sokarken yakalandı 28 Eylül 2024 Cumartesi Saat: 17:16 Galatasaray-PAOK maçında stada PKK paçavrası sokmaya çalışan Yunan taraftar, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f80fa85894da1766074373" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Kurum vatandaştan gelen şikayete çok sinirlendi: ''Teminatını hemen yakıyorsun'' Ahu Tuğba son yolculuğuna uğurlandı: Ünlü oyuncu cenazede isyan etti Vali'yi çileden çıkartan görüntü: ''Vicdansız'' diyerek paylaştı Baraj inşaatında 4 bin 500 yıllık keşif: Bir erkeğe ait olduğu tespit edildi İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı: 19 yaşındaki genç öldü Türkiye bir doğa harikasını daha kaybetti Ankara'da Osmanlı'dan kalma hamam keşfedildi ''Pembe maskeli kadınlar'' hasat için kolları sıvadı İstanbul'da polis memuru komşusunu vurdu