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  3. 23 Ekim 2019 00:10

Galatasaray, Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında sahasında konuk ettiği Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golü 18. dakikada Toni Kroos kaydetti.

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