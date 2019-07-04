Galatasaray Recep Gül’ün sözleşmesini uzatıp, Westerlo’ya kiraladı
04 Temmuz 2019 17:35
Galatasaray Recep Gül’ün sözleşmesini uzatıp, Westerlo’ya kiraladı
Galatasaray, genç futbolcusu Recep Gül’ün sözleşmesini 2020-2021 sezonuna kadar uzattı ve Belçika ekiplerinden KVC Westerlo Kulübü’ne 1 yıllık kiraladı. Galatasaray 2000 doğumlu futbolcusu Recep Gül’ün sözleşmesini hem uzattı ve hem de futbolcuyu kiralık olarak gönderdi. Sarı-kırmızılılar, Recep için Belçika 2. Lig ekiplerinden KVC Westerlo ile bedelsiz olarak anlaştı. Belçika kulübünün...