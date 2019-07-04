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  3. 04 Temmuz 2019 17:35

Galatasaray Recep Gül’ün sözleşmesini uzatıp, Westerlo’ya kiraladı

Galatasaray, genç futbolcusu Recep Gül’ün sözleşmesini 2020-2021 sezonuna kadar uzattı ve Belçika ekiplerinden KVC Westerlo Kulübü’ne 1 yıllık kiraladı. Galatasaray 2000 doğumlu futbolcusu Recep Gül’ün sözleşmesini hem uzattı ve hem de futbolcuyu kiralık olarak gönderdi. Sarı-kırmızılılar, Recep için Belçika 2. Lig ekiplerinden KVC Westerlo ile bedelsiz olarak anlaştı. Belçika kulübünün...

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