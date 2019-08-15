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  3. 15 Ağustos 2019 18:55

Galatasaray sezonun ilk maçı için Denizli’ye geldi

Galatasaray, Süper Lig’in açılışında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maç için Denizli’ye geldi. Galatasaray, Süper Lig’in ilk haftasında yarın Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu müsabaka için Çardak Havaalanı’na geldi. Havaalanında Galatasaray kafilesini birçok sarı-kırmızılı taraftar çiçeklerle karşıladı. Yoğun sevgi gösterisi nedeniyle bazı...

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