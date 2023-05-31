Anasayfa Video Galeriler Gündem Galatasaray taraftarı, Belçika polisine üçlü çektirdi Galatasaray taraftarı, Belçika polisine üçlü çektirdi 31 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 16:00 Güncelleme: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 16:00 Belçika'da, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için sokaklara dökülen taraftarlar polise üçlü çektirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647744e8472d7511f15a5d33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kız Kulesi'nde metrelerce kuyruk oluştu Şampiyonluğu kutlayan Galatasaraylılar, Fenerbahçe taraftarını omuzlarına aldı Ece Ronay tek celsede boşandı Yol kenarında vahşet! Yakılmış 2 ceset bulundu Açılışını Atatürk yapmıştı! 86 yıllık köprü yeniden hizmete açıldı Bir vicdansız ev sahibi daha! Çaresiz anne 2 çocuğuyla sokakta kaldı CNN Türk'te küfürlü tezahürat şoku! Hande Fırat'ın zor anları Galata Köprüsü'nde korkutan kaza! Tekne, köprüye çarptı Canlı yayında seçim anketi kavgası! Murat Gezici ve Ferhat Murat birbirine girdi