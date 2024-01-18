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Galatasaray taraftarına Icardi müjdesi

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, ailesi ile birlikte İstanbul'a geri döndü.

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