Anasayfa Video Galeriler Gündem Galatasaray taraftarına Icardi müjdesi Galatasaray taraftarına Icardi müjdesi 18 Ocak 2024 Perşembe Saat: 07:50 Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, ailesi ile birlikte İstanbul'a geri döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a8ae1d9ff749d4b702ab53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Berrak Tüzünataç kalöa dansı ile sosyal medyayı salladı Zam oranını duyan belediye çalışanları başkanı omuzlarına aldı Suriyelilerden Suriyeliye sopalı linç girişimi İstanbul'un ünlü yeraltı AVM'sinde yangın paniği İstanbul'da ''çıplak'' soygun kamerada İstanbul'un çöle dönen barajı yeniden suyla doldu Düğünde annesine küfür eden yeğenini öldürdü! Cinayet anı kamerada Fahiş kiranın ardından şimdi de fahiş aidat krizi: Yüzde 220 zam yapan var! Motosikletliyi kovalayan polis aracı kaza yaptı! O anlar kamerada