Galatasaray taraftarına Icardi müjdesi

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, ailesi ile birlikte İstanbul'a geri döndü.

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