  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Galatasaray taraftarından muhabire öpücük

Galatasaray taraftarından muhabire öpücük

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı öncesi Nef Stadyumu önünden son gelişmeleri aktaran muhabir, sarı-kırmızılı taraftarın kendisini öpmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Şampiyon Milli Kürekçi Ali Ardıl İlkgün'den Başkan Gökhan Yüksel'e ziyaret
BioNTech aşısında 3. doz başladı
Nihal Olçok'tan Başak Demirtaş'a destek
Seda Sayan'dan canlı yayında olay sözler: 'Çamaşır giymiyordu, göğüsleri kocamandı''
Hırsız sandılar bakın ne çıktı! Hayatlarının şokunu yaşadılar
Bisikletle 58 bin kilometre yol katetti! Türkiye'ye hayran kaldı
Erdoğan yıl sonu büyüme hedefini açıkladı
Metrobüste dilenci operasyonu
Türk bilim insanları iki yeni deniz canlısı keşfetti