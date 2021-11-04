Anasayfa Video Galeriler Gündem Galatasaray taraftarından muhabire öpücük Galatasaray taraftarından muhabire öpücük 04 Kasım 2021 Perşembe Saat: 21:40 Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı öncesi Nef Stadyumu önünden son gelişmeleri aktaran muhabir, sarı-kırmızılı taraftarın kendisini öpmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/618429347990c578fe1212e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şampiyon Milli Kürekçi Ali Ardıl İlkgün'den Başkan Gökhan Yüksel'e ziyaret BioNTech aşısında 3. doz başladı Nihal Olçok'tan Başak Demirtaş'a destek Seda Sayan'dan canlı yayında olay sözler: 'Çamaşır giymiyordu, göğüsleri kocamandı'' Hırsız sandılar bakın ne çıktı! Hayatlarının şokunu yaşadılar Bisikletle 58 bin kilometre yol katetti! Türkiye'ye hayran kaldı Erdoğan yıl sonu büyüme hedefini açıkladı Metrobüste dilenci operasyonu Türk bilim insanları iki yeni deniz canlısı keşfetti