Anasayfa Video Galeriler Gündem Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı 05 Temmuz 2024 Cuma Saat: 07:51 Galatasaray'da Puma tarafından hazırlanan yeni sezon formalarının lansmanı yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66877bc21a2ecdfb8f02a773" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Euro 2024'ün kahin köpeği Steph Furry'nin Türkiye Hollanda maçı tahmini olay oldu Öğretmenliği bırakıp başlamıştı; şimdi öğretmen maaşlı 10 işçi çalıştırıyor Bu düğün bildiğiniz düğünlerden değil: Takılanlara inanamayacaksınız İstanbul'da yol verme ''savaşı'' kamerada Sertab Erener yeni şarkısı ''Bi Polar''dan ilk paylaşım Otizmli çocuğa ''arabama dokundu'' tokadı kamerada Stokçular yine sahnede: Tonlarca kayıt dışı limon depolardan çıktı Etna Yanardağı 4 yıl sonra yeniden faaliyete geçti Kapkaççıya kadın dayağı kamerada