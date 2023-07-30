Anasayfa Video Galeriler Gündem Galatasaray, yeni transferlerine taraftara açık imza töreni düzenledi Galatasaray, yeni transferlerine taraftara açık imza töreni düzenledi 30 Temmuz 2023 Pazar Saat: 22:25 Güncelleme: 30 Temmuz 2023 Pazar 22:25 Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu, Kaan Ayhan ve Angelino için taraftara açık imza töreni düzenledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c6b923c16da55f9776cce7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Galatasaray, Zalgiris maçı hazırlıklarını taraftara açık antrenman ile sürdürdü Ajdar canlı yayında çılgına döndü Ümit Özdağ'dan İYİ Parti seçmeni hakkında dikkat çeken iddia Edremit'te hortum paniği kamerada Emeğinin karşılığı olan parasını alamayınca intikamını böyle aldı Kız arkadaşını öldürüp, intihar girişiminde bulundu Siyasi parti kongresinde patlama: 42 ölü, 80 yaralı İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın Büyükçekmece Gölü'nde vahim manzara: 2 kilometre çekildi