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  4. Galatasaray, yeni transferlerine taraftara açık imza töreni düzenledi

Galatasaray, yeni transferlerine taraftara açık imza töreni düzenledi

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Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu, Kaan Ayhan ve Angelino için taraftara açık imza töreni düzenledi.

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