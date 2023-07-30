Anasayfa Video Galeriler Gündem Galatasaray, Zalgiris maçı hazırlıklarını taraftara açık antrenman ile sürdürdü Galatasaray, Zalgiris maçı hazırlıklarını taraftara açık antrenman ile sürdürdü 30 Temmuz 2023 Pazar Saat: 22:25 Güncelleme: 30 Temmuz 2023 Pazar 22:25 Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında karşılaşacağı Zalgiris maçı hazırlıklarını Rams Park’ta taraftara açık şekilde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c6b921c16da55f9776cce3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Galatasaray, yeni transferlerine taraftara açık imza töreni düzenledi Ajdar canlı yayında çılgına döndü Ümit Özdağ'dan İYİ Parti seçmeni hakkında dikkat çeken iddia Edremit'te hortum paniği kamerada Emeğinin karşılığı olan parasını alamayınca intikamını böyle aldı Kız arkadaşını öldürüp, intihar girişiminde bulundu Siyasi parti kongresinde patlama: 42 ölü, 80 yaralı İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın Büyükçekmece Gölü'nde vahim manzara: 2 kilometre çekildi