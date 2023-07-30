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Galatasaray, Zalgiris maçı hazırlıklarını taraftara açık antrenman ile sürdürdü

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında karşılaşacağı Zalgiris maçı hazırlıklarını Rams Park’ta taraftara açık şekilde yaptığı antrenman ile sürdürdü.

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