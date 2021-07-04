Anasayfa Video Galeriler Gündem Galatasaray'da, Emre Akbaba'dan 2 yıllık imza! Galatasaray'da, Emre Akbaba'dan 2 yıllık imza! 04 Temmuz 2021 Pazar Saat: 14:20 Galatasaray, futbolcusu Emre Akbaba ile olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e1999a3c32d56f9a5dff03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tacizle suçladıkları kişiyi otobüste dövdüler Küçük çocuğu araçtan sarkıtan babadan pes dedirten ifade Kim Milyoner Olmak İster'de elenen yarışmacının tavırları geceye damga vurdu Türk kovboy iş başında! Sosyal medya yıkıldı İYİ Parti'den Suriyelilere yeşil ışık: "Kalacak Suriyelilere entegrasyon lazım'' Arkadaşının uyarısını dinlemedi! Feci kaza kamerada İktidarı eleştiren BBP'li kadın yöneticiye ters kelepçe Sosyal medyada 14 yaşındaki çocuğu taciz etti! Meydan dayağı kamerada Ankara'da dev hortum panik yarattı