Anasayfa Video Galeriler Gündem Galatasaray'da Mauro Icardi kararı Galatasaray'da Mauro Icardi kararı 27 Ekim 2023 Cuma Saat: 17:20 Güncelleme: 27 Ekim 2023 Cuma 17:20 Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, kamp kadrosunu duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/653bc72a91680825b06c89f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Liseli mucitler deniz suyundan içme suyu elde etti! TÜBİTAK ödül verdi Can Atalay için adliyede oturma eylemi İsrail'den Gazze'ye kara harekatı: İkinci kez bölgeye girdi Yüzsüz hırsız kamerada Önce yedek anahtarı sonra otomobili çaldılar Çin ve ABD savaş uçakları havada karşı karşıya geldi Asansör faciası sonrası KYK müdüründen skandal sözler Türkiye'de 2,5 milyon yıllık tarihi keşif Mersin limanında dev uyuşturucu operasyonu