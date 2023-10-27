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Galatasaray'da Mauro Icardi kararı

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Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, kamp kadrosunu duyurdu.

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