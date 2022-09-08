Anasayfa Video Galeriler Gündem Galatasaray'ın bir transferi daha İstanbul'da Galatasaray'ın bir transferi daha İstanbul'da 08 Eylül 2022 Perşembe Saat: 14:35 Galatasaray'ın görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Juan Mata, İstanbul'a geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6319d3755cd41559cd7783e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin ünlü karikatüristi baba mesleğine döndü Merve Boluğur'un takipçisine ''bekaret kemerli'' yanıtı olay oldu Hem çalmış hem de ''eşek gibi çalışıyorum'' diye paylaşmış TEM'de TIR devrildi, Edirne yönü kapandı PKK'lı Suriyeli terörist İstanbul'da yakalandı Trafikte yol verme kavgası: 2 ölü, 3 yaralı! Konserde ''taciz'' kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu İmamoğlu: ''İstanbullunun malını İstanbulluya geri vermek için çalışıyoruz'' Sosyal deney gibi... Binlerce TL parası sokağa saçıldı, bakın ne oldu!