  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Galatasaray'ın ilk logosu açık artırmada!

Galatasaray'ın ilk logosu açık artırmada!

Güncelleme:

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan fanatik Galatasaraylı Serhan Karataş adlı vatandaş, antikacıdan satın aldığı 15,5 santimetrelik Galatasaray’ın ilk logosunun olduğu zarf açacağını satışa çıkardı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Uçakta ''Ben bu uçakla uçmak istemiyorum'' krizi
Uçakta ''Ben bu uçakla uçmak istemiyorum'' krizi
Çanakkale depremi uzmanları şaşırttı: ''İzlemek gerekiyor''
Çanakkale depremi uzmanları şaşırttı: ''İzlemek gerekiyor''
Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
İstanbul'da 4 ton balığa el konuldu
İstanbul'da 4 ton balığa el konuldu
Heyelan kamyonu kağıt gibi ezdi
Heyelan kamyonu kağıt gibi ezdi
Akılalmaz ''köpek'' hırsızı kamerada
Akılalmaz ''köpek'' hırsızı kamerada
Özel hastanede peş peşe 2 yanlış sünnet rezaleti
Özel hastanede peş peşe 2 yanlış sünnet rezaleti
İstanbul'da eli silahlı, maskeli rehine kabusu kamerada
İstanbul'da eli silahlı, maskeli rehine kabusu kamerada
WhatsApp mesajları yüzünden işinden olmuştu; AYM son noktayı koydu
WhatsApp mesajları yüzünden işinden olmuştu; AYM son noktayı koydu