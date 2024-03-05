Anasayfa Video Galeriler Gündem Galatasaray'ın ilk logosu açık artırmada! Galatasaray'ın ilk logosu açık artırmada! 05 Mart 2024 Salı Saat: 15:05 Güncelleme: 05 Mart 2024 Salı 15:05 Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan fanatik Galatasaraylı Serhan Karataş adlı vatandaş, antikacıdan satın aldığı 15,5 santimetrelik Galatasaray’ın ilk logosunun olduğu zarf açacağını satışa çıkardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e70aa7bc4f084a6d0df413" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uçakta ''Ben bu uçakla uçmak istemiyorum'' krizi Çanakkale depremi uzmanları şaşırttı: ''İzlemek gerekiyor'' Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı İstanbul'da 4 ton balığa el konuldu Heyelan kamyonu kağıt gibi ezdi Akılalmaz ''köpek'' hırsızı kamerada Özel hastanede peş peşe 2 yanlış sünnet rezaleti İstanbul'da eli silahlı, maskeli rehine kabusu kamerada WhatsApp mesajları yüzünden işinden olmuştu; AYM son noktayı koydu