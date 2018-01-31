  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 31 Ocak 2018 13:10

Galatasaray’ın yeni transferi İstanbul’da

Galatasaray’ın yeni transferi Japon futbolcu Yuto Nagatomo, Atatürk Havaalanı’na iniş yaptı. (İHA)

Bilgin Pro
Video Galeri
İnsan zinciri oluşturan zabıtalar Zeytin Dalı yazdı
İnsan zinciri oluşturan zabıtalar " Zeytin Dalı" yazdı
Video Galeri
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
Video Galeri
KHK’larla 110 bin 778 kişi ihraç edildi
"KHK’larla 110 bin 778 kişi ihraç edildi"
Video Galeri
Ayının oyun arkadaşı bir köpek !
Ayının oyun arkadaşı bir köpek !
Video Galeri
Trafikte başıboş lastik
Trafikte başıboş lastik
Video Galeri
Heyelan bölgesi drone ile görüntülendi
Heyelan bölgesi drone ile görüntülendi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM