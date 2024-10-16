Anasayfa Video Galeriler Gündem Galatasaray'ın yıldızı Osimhen sahalara geri dönüyor Galatasaray'ın yıldızı Osimhen sahalara geri dönüyor 16 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 19:21 Güncelleme: 16 Ekim 2024 Çarşamba 19:21 Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen sakatlığı atlattığını belirterek, ''Takımla birlikte çalışmalara bugün başlayacağım. Yarından itibaren takıma entegre olurum diye tahmin ediyorum.'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670fe8071ca295836c050893" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Survivor Hasan Yalnızoğlu'na veda: Ünlüler son yolculuğunda yalnız bırakmadı Parkta mide bulandıran olay: Sapığı yakalayıp çöpe attılar Okulda dehşet anları: Öğretmen müdüre silah çekti Mehmetçik hainlere nefes aldırmıyor: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi Deprem anında yine aynı hata: Hastanelik oldu Bakan Tekin: Okullarımızda hasar tespitimiz yok Merve'nin katilinin ailesinden, acılı aileye tehdit: ''Kardeşlerinizi, çocuklarınızı öldüreceğim'' Zonguldak açıklarında hortum kamerada Yıllar önce su altında kalan tarih, yeniden ortaya çıktı