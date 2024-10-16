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  4. Galatasaray'ın yıldızı Osimhen sahalara geri dönüyor

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen sahalara geri dönüyor

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen sakatlığı atlattığını belirterek, ''Takımla birlikte çalışmalara bugün başlayacağım. Yarından itibaren takıma entegre olurum diye tahmin ediyorum.'' dedi.

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