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Galatasaraylı futbolcu trafik kazası geçirdi

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Memleketi Rize'ye giden Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz Giresun'un Görele ilçesinde kaza yaptı. Yılmaz kazadan yara almadan kurtuldu.

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