Anasayfa Video Galeriler Gündem Galatasaraylı futbolcu trafik kazası geçirdi Galatasaraylı futbolcu trafik kazası geçirdi 28 Haziran 2023 Çarşamba Saat: 14:15 Güncelleme: 28 Haziran 2023 Çarşamba 14:15 Memleketi Rize'ye giden Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz Giresun'un Görele ilçesinde kaza yaptı. Yılmaz kazadan yara almadan kurtuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649c16490506b572cd00c083" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sahibinin elinden kaçan kurbanlık D-100’ü birbirine kattı Profesörden karayılan uyarısı; zehirlileri yer, zararsızdır, öldürmeyin Denizden buzdolabı çıktı Boğaz'da yalı kirası gibi plajda loca kirası Örümcek Adam kurbanlık seçti Depremzedelerin mezarlıkta buruk bayramı Türkiye'nin oksijen cenneti, egzoz cehennemi oldu İstanbul'da otelde yangın! Yaralılar var Bayram sabahı yine silahlar konuştu!