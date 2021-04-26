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Galatasaraylı Halil Dervişoğlu'ndan bağlama şov

Galatasaray'ın genç golcüsü Halil Dervişoğlu'nun bağlama çaldığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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