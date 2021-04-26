Anasayfa Video Galeriler Gündem Galatasaraylı Halil Dervişoğlu'ndan bağlama şov Galatasaraylı Halil Dervişoğlu'ndan bağlama şov 26 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 19:26 Galatasaray'ın genç golcüsü Halil Dervişoğlu'nun bağlama çaldığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6086e99968bfb7510975fbf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Duygulandıran görüntü! Batan gemi mürettebatından ''elveda'' şarkısı ABD Başkonsolosluğu önünde Biden'e protesto Uygunsuz görüntüler ile şantaj! Savunması ''pes'' dedirtti 1 milyon 600 bin lira verip aldığı lüks cip 8 kere yolda kaldı Irak'ın kuzeyindeki operasyonda PKK'ya ağır darbe Müge Anlı, Yıldız Tilbe şarkısıyla Instagram'ı salladı Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru Camide pes dedirten görüntü! ''Sözün bittiği yerdeyiz'' Kucağında televizyonla polise yakalandı