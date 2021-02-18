  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 18 Şubat 2021 18:55

Gara şehidinin ailesi konuştu: Kahreden işkence detayı

Gara’da teröristlerce şehit edilen 13 kişiden, Gaziantep’te ikamet eden Müslüm Altıntaş’ın anne ve babası açıklamalarda bulundu.

Video Galeri
Hastanede film gibi operasyon! Polis temizlik görevlisi kılığına girdi
Hastanede film gibi operasyon! Polis temizlik görevlisi kılığına girdi
Video Galeri
NASA'dan Salda paylaşımı
NASA'dan Salda paylaşımı
Video Galeri
Sözde dost, sözde müttefik ABD'den itiraf gibi rest!
Sözde dost, sözde müttefik ABD'den itiraf gibi rest!
Video Galeri
AK Parti kongresinde şoke eden pankart!
AK Parti kongresinde şoke eden pankart!
Video Galeri
Doğuştan vajinası olmayan genç kadın, yardım bekliyor
Doğuştan vajinası olmayan genç kadın, yardım bekliyor
Video Galeri
Bakan Soylu: Bir imkansızı başarmanın mutluluğu içindeyim
Bakan Soylu: Bir imkansızı başarmanın mutluluğu içindeyim
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM