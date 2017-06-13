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  3. 13 Haziran 2017 14:15

Garadan Kandile PKKnın kaçırdığı oğlunu arıyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, oğlu Murat’ın 2014 yılında, henüz 14 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını ve kamplarda zorla tutulduğunu belirten baba Ramazan Çümlek, Gara’dan Kandil’e dağ dağ gezerek, oğlunu aradı.

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