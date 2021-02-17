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  3. 17 Şubat 2021 08:45

Gara'ya giden milletvekili kim? Bakan Soylu açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Soylu, Gara'ya giden milletvekilinin kim olduğu sorusu üzerine, "HDP'li kadın milletvekili" dedi.

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Uludağ'da kaybolan doktordan kötü haber!
Uludağ'da kaybolan doktordan kötü haber!
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Türkiye semalarındaki ''esrarengiz cisim'' merak konusu oldu
Türkiye semalarındaki ''esrarengiz cisim'' merak konusu oldu
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Antalya'ya 5 yıl aradan sonra kar yağdı
Antalya'ya 5 yıl aradan sonra kar yağdı
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''Şehitlerinin sorumlusu Erdoğan, Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'dur''
''Şehitlerinin sorumlusu Erdoğan, Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'dur''
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Etna Yanardağı’nda şiddetli patlama
Etna Yanardağı’nda şiddetli patlama
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