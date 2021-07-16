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  4. Gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ödül verdi

Gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ödül verdi

Fatih'te gaspçılara direnerek yaklaşık 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronları tarafından ödül verildi.

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