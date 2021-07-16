Anasayfa Video Galeriler Gündem Gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ödül verdi Gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ödül verdi 16 Temmuz 2021 Cuma Saat: 22:30 Fatih'te gaspçılara direnerek yaklaşık 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronları tarafından ödül verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f1de4bbddef64d2c0594d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir babanın en zor anı: Bakanım oğlumu bulun verin bana başka hiçbir şey istemiyorum Eşinin öldürdüğü özel harekat polisinin balkondan düştüğü anın görüntüsü ortaya çıktı Dehşete düşüren görüntüler: Alevlerin arasında kaldılar Caner Erkin, canlı yayında takım arkadaşlarına küfür etti! Genç çiftin asansördeki kanlı kavga kamerada Taksim Meydanı'nda bikinili turist şaşkınlığı Bozcaada yüzde 100 doldu! ''Rezervasyonsuz gelmeyin'' Perinçek ile emekli askerlerle arasında ''ahlaksız'' tartışması Bayram öncesi yürekleri sızlatan dram: 4 çocuk açlıktan baygın halde bulundu