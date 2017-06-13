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  3. 13 Haziran 2017 17:15

GAÜ 31inci dönem mezuniyet töreni

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 2016 – 2017 Akademik Yılı 31’inci dönem mezuniyet töreninin 2’inci günü büyük coşku ile gerçekleşti.

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