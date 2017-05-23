  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 23 Mayıs 2017 16:45

Gazeteci Akif Emre hayatını kaybetti!

Beşiktaş'ta bulunan ofisine geldikten kısa bir süre sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Yeni Şafak yazarı Akif Emre’nin ofise gelişi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Video Galeri
Elektrik akımına kapılan genç kız son yolculuğuna uğurlandı
Elektrik akımına kapılan genç kız son yolculuğuna uğurlandı
Video Galeri
İnatçı sürücüler gişede böyle sıkıştı
İnatçı sürücüler gişede böyle sıkıştı
Video Galeri
Fuat Uğur: Ortaya çık gerçeği açıkla
Fuat Uğur: Ortaya çık gerçeği açıkla
Video Galeri
Abdullah Gülün gelini de Tıp Fakültesinden mezun oldu
Abdullah Gülün gelini de Tıp Fakültesinden mezun oldu
Video Galeri
Tarihin içinde gerçek gezinti ikinci Çocuk Sanat Bienali’nde
Tarihin içinde gerçek gezinti ikinci Çocuk Sanat Bienali’nde
Video Galeri
Uyuşmazlıklarda yeni çözüm yolu arabuluculuk
Uyuşmazlıklarda yeni çözüm yolu arabuluculuk