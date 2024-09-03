Anasayfa Video Galeriler Gündem Gazeteci Murat Ağırel'e ölüm tehdidi Gazeteci Murat Ağırel'e ölüm tehdidi 03 Eylül 2024 Salı Saat: 14:10 Cumhuriyet gazeteci Murat Ağırel, ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Ağırel, ''Bu, ne yazık ki ilk tehdit değil'' ifadelerini kullandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d6eec35bbca1669d08d3e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dilruba'nın cezası belli oldu İstanbul'da plazada korkutan yangın Eski koca dehşeti: Genç kadını pompalı tüfekle öldürdü Hazerfen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı Türkiye'nin flamingo cennetinden kahreden görüntüler Adana'da ''beyaz altın'' hasadı başladı Bu görüntüler Afrika'dan değil İstanbul'dan Kayıp Narin'in amcası neden tutuklandı? Bakan Tunç açıkladı 81 ilde büyük operasyon: 1878 şüpheliye işlem yapıldı