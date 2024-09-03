Gazeteci Murat Ağırel'e ölüm tehdidi

Cumhuriyet gazeteci Murat Ağırel, ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Ağırel, ''Bu, ne yazık ki ilk tehdit değil'' ifadelerini kullandı.

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