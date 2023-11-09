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Gazeteci Özlem Gürses tacizciyi böyle ifşa etti

Canlı yayında iğrenç bir tacize maruz kalan gazeteci Özlem Gürses, canlı yayında hem tacizciyi hem de o iğrenç tacizi böyle ifşa etti.

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