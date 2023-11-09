Anasayfa Video Galeriler Gündem Gazeteci Özlem Gürses tacizciyi böyle ifşa etti Gazeteci Özlem Gürses tacizciyi böyle ifşa etti 09 Kasım 2023 Perşembe Saat: 11:30 Canlı yayında iğrenç bir tacize maruz kalan gazeteci Özlem Gürses, canlı yayında hem tacizciyi hem de o iğrenç tacizi böyle ifşa etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654c98a4d1c52d1bfa092fb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karadeniz'in cenneti Uzungöl'de endişelendiren görüntü Bunu da gördük: Bozuk para getirene ekmek bedava! FETÖ'nün 7 yıldır firari ''imamı'' yakalandı Bakan duyurdu! 32 ilde büyük operasyon: 210 gözaltı Bayraktar TB3 SİHA'dan bir testi daha geçti Hamas, İsrail tanklarını böyle vurdu Yolcu otobüsünde tekme tokat kavga kamerada Asrın felaketinin 275. gününde enkaz altından ceset çıktı İstanbul'da 3 katlı binanın terası çöktü