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  4. Gazeteci Tolga Akyıldız'a veda! Ünlüler cenazeye akın etti

Gazeteci Tolga Akyıldız'a veda! Ünlüler cenazeye akın etti

Beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gazeteci Tolga Akyıldız, son yolculuğuna uğurlandı.

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