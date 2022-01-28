Anasayfa Video Galeriler Gündem Gazeteci yazar İsmail Çetin: ''Atatürk Peygamber soyundan geliyor'' Gazeteci yazar İsmail Çetin: ''Atatürk Peygamber soyundan geliyor'' 28 Ocak 2022 Cuma Saat: 13:40 Uçankuş TV'de gazeteci Aydın Özdalga'nın hazırlayıp sunduğu Canlı Masa adlı programa konuk olan gazeteci-yazar İsmail Çetin, Mustafa Kemal Atatürk'ün Peygamber soyundan geldiğini söyleyerek Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f3c81d203f3c6475005453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gören gözlerine inanamadı! Siyah kar yağdı... İsmet İnönü'nün notu ''Gizli Hazine''den çıktı! 86 yıl sonra bulundu Zincir markette korkutan yangın Rusya'dan Ukrayna açıklaması: ''Savaş olmayacak'' Ece Erken korkunç cinayet sonrası ilk kez görüntülendi Erzurum'da üçüncü çığ! Çok sayıda kişi mahsur kaldı İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya ''dedikodu'' yanıtı Medipol Başakşehir Salih Uçan'ı açıkladı Esra Erol canlı yayında çılgına döndü