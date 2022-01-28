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  4. Gazeteci yazar İsmail Çetin: ''Atatürk Peygamber soyundan geliyor''

Gazeteci yazar İsmail Çetin: ''Atatürk Peygamber soyundan geliyor''

Uçankuş TV'de gazeteci Aydın Özdalga'nın hazırlayıp sunduğu Canlı Masa adlı programa konuk olan gazeteci-yazar İsmail Çetin, Mustafa Kemal Atatürk'ün Peygamber soyundan geldiğini söyleyerek

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