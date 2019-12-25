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  3. 25 Aralık 2019 07:55

Gazeteciler ''neden yaptın'' dedi, yanıtı bu oldu

Polis tarafından yakalanan kapkaç ve hırsızlık zanlısı gazetecilerin "neden yaptınız" sorularına "Pişmanım, tüm mağdurlardan özür dilerim'' diyerek yanıt verdi.

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