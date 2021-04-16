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  4. Gazetecilerden Erdoğan'a teşekkür çiçeği! ''Ne tatlı bir sürpriz ya''

Gazetecilerden Erdoğan'a teşekkür çiçeği! ''Ne tatlı bir sürpriz ya''

Gazeteciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, gazetecilere aşıda öncelik tanındığı için teşekkür ederek çiçek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ''Ne tatlı bir sürpriz ya'' diyerek gazetecilere teşekkür etti.

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