Anasayfa Video Galeriler Gündem Gazetecilerden Erdoğan'a teşekkür çiçeği! ''Ne tatlı bir sürpriz ya'' Gazetecilerden Erdoğan'a teşekkür çiçeği! ''Ne tatlı bir sürpriz ya'' 16 Nisan 2021 Cuma Saat: 15:21 Gazeteciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, gazetecilere aşıda öncelik tanındığı için teşekkür ederek çiçek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ''Ne tatlı bir sürpriz ya'' diyerek gazetecilere teşekkür etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60798131ce63755000453a73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İBB'nin AK Parti dönemi için 13 milytar TL'lik suç duyurusu Bazadan terörist çıktı! Camdaki Kız dizisindeki ''fantezi odası'' sosyal medyayı salladı Patronunun tacizine uğrayan kadının intikamı ağır oldu Adıyaman'da inanılmaz olay! Yaşlı kadın sıkıştığı kayalıkta 3 gün sonra bulundu Yüzde 95'i dolu! Koronavirüs yoğun bakımı görüntülendi TÜBİTAK'ın füze motoru dünya rekoru kırdı Habertürk’te Sovyet marşıyla iftara doğru Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenler sergilendi