Anasayfa Video Galeriler Gündem Gazetecilerin düşen dronunu boz ayı kurtardı Gazetecilerin düşen dronunu boz ayı kurtardı 15 Aralık 2023 Cuma Saat: 14:30 Antalya’da Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda 7 üyesi bulunan boz ayı ailesini görüntülemek isteyen gazetecilerin dronu, ayıların sefa sürdüğü su havuzuna düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657c38ea92036cdc3b0c44f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ece Ronay gözaltında Elazığ’daki araç mezarlığında 500 milyonluk servet çürüyor Diyarbakır’da yediemin otoparkında yaklaşık 100 milyon lira değerinde yüzlerce araç sahibini bekliyor Okey masasında kavga eden dedeler kamerada Türkiye'nin muz üretim merkezinde hasat başladı Türk Seddi'nin bir etabı daha tamamlandı Alkol kontrolünde polislere tekme tokat saldırı CHP'li vekil canlı yayında terörist başına 'sayın' dedi Sahnede kalp krizi geçiren şarkıcı hayatını kaybetti