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  4. Gazeteciye polis gözetiminde dayak! Açığa alındılar

Gazeteciye polis gözetiminde dayak! Açığa alındılar

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül belediye çalışanının yumruklu saldırısına uğradı. Kavgaya karışan belediye çalışanıyla bir polis memuru açığa alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.

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