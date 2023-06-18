Anasayfa Video Galeriler Gündem Gazeteciye polis gözetiminde dayak! Açığa alındılar Gazeteciye polis gözetiminde dayak! Açığa alındılar 18 Haziran 2023 Pazar Saat: 10:10 Güncelleme: 18 Haziran 2023 Pazar 10:10 Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül belediye çalışanının yumruklu saldırısına uğradı. Kavgaya karışan belediye çalışanıyla bir polis memuru açığa alınarak haklarında soruşturma başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648eaddd02a614732261b9c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mersin'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı Fenerbahçe Kongresi'nde yumruklu kavga: Ortalık bir anda karıştı! İstanbul'da ev sahibi - kiracı arasında 3 kat zam kavgası Türkiye'nin gururu KIZILELMA bir testi daha geçti Bakan'dan Erdoğan'ın sağlık durumu için dikkat çeken açıklama Ebrar Karakurt paylaştı: Ne kadar gavatsın testi Gurbetçilere tuzak kuran çeteye film gibi operasyon Bugün yine gün aymadı... Bir kadın daha katledildi! İstanbul'da tramvay kamyona çarptı! Yaralılar var