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  3. 30 Ağustos 2020 18:00

Gazi Koşusu'nda kazanan belli oldu

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 94'üncü Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Call To Victory isimli safkan kazandı.

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