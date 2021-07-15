Anasayfa Video Galeriler Gündem Gaziantep hayvanat bahçesinde dehşet! Kaçan aslan 3 kişiyi yaraladı Gaziantep hayvanat bahçesinde dehşet! Kaçan aslan 3 kişiyi yaraladı 15 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 14:11 Gaziantep'te kafesini parçalayarak kaçan aslan, 3 bakıcıyı yaraladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f017e87526506a2a418473" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Teksas değil İstanbul! Akaryakıt istasyonunda çatışma anı kamerada Oğuzhan Uğur'dan paylaşım rekoru kıran video Belediye Başkanı tatilcilere seslendiler: ''Gelmeyin'' Bir babanın en acı anı: Çocuğunun cansız bedenini kucağında taşıdı 15 Temmuz gecesine dair ilk kez ortaya çıkan görüntüler Saadet Partisi kovboy filmi paylaşımıyla olay oldu Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti: Başına taşla vurdu, yardım isteyip başında bekledi İstanbul'da tatil trafiği: Akın akın gidiyorlar İşte Rize'de selin geldiği o anlar...