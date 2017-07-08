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  3. 08 Temmuz 2017 14:45

Gaziantep İHHdan Sakaryada yaşanan menfur olaya tepki

Sakarya'da Suriyeli 9 aylık hamile Emani Al-Rahum’un tecavüz edildikten sonra 10 aylık bebeği ile öldürülmesine, Gaziantep İnsanı Yardım Derneği (İHH) tepki gösterdi.

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