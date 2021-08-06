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Gaziantep'i toz bulutu kapladı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Beykent Mahallesi’nde etkili olan yağmurla birlikte toz bulutları şehrin farklı bölgelerine yayıldı.

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