Anasayfa Video Galeriler Gündem Gaziantep'i toz bulutu kapladı Gaziantep'i toz bulutu kapladı 06 Ağustos 2021 Cuma Saat: 22:05 Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Beykent Mahallesi’nde etkili olan yağmurla birlikte toz bulutları şehrin farklı bölgelerine yayıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610d87f0b2cba85f2e4bc093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aydın'da metrelerce yükselen alevler geceyi aydınlattı Üç Bakan son durumu açıokladı: ''Bir ilçemiz hariç...'' Muğla’da orman yangınları sürüyor! 4 ilçeden alevler yükseliyor! Bir ilimizden daha kötü haber! Alevler evlere doğru ilerliyor İstanbul'da gökyüzünü saran kül bulutu için kritik uyarı Akşener'den kendisine tepki gösteren vatandaşa olay yanıt Türkiye'ye kaçak yollarla giren Afganların videosunu paylaşıp sordu: ''Kim bunlar ?'' İstanbul'da Erdoğan'ın konvoyunu durdurdular Yangın söndürme uçağını engelleyen jetski hakkında soruşturma