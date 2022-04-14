Anasayfa Video Galeriler Gündem Gaziantep'te 1 liralık indirim kuyruğu! Gaziantep'te 1 liralık indirim kuyruğu! 14 Nisan 2022 Perşembe Saat: 17:36 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ekmek kampanyası vatandaşın halini gözler önüne serdi. 1 liralık indirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar fırınlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6258317755f5e6299e7352b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yüzlerce Ukrayna askeri böyle teslim oldu Bikinili genç kızların görüntülerini çeken Pakistanlı yakalandı Beşiktaşlı genç futbolcu kaza geçirdi Ünlü şarkıcı gerçeği yıllar sonra öğrendi! Nişanlısı sahne aldığı gazinoya para vermiş! İşte Türkiye'de zam gelmeyen tek şey! Eskiden lükstü, şimdi enflasyona direniyor İnternetten alıp, iade etti, 4 yıl sonra icralık oldu İstanbul'da dehşet! Arkasından yaklaştığı kişiyi böyle bıçakladı Ünlü ekonomist Murat Muratoğlu'nun Suriyelilerle ilgili çıkışı olay oldu Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti