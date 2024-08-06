Anasayfa Video Galeriler Gündem Gaziantep'te acı olay: Baba-kız gölette can verdi Gaziantep'te acı olay: Baba-kız gölette can verdi 06 Ağustos 2024 Salı Saat: 22:06 Güncelleme: 06 Ağustos 2024 Salı 22:06 Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde serinlemek için sulama göletine giren baba-kız boğularak yaşamını yitirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b274481228bef90f0a5ff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Evi kiraya vermekten vazgeçince ortalık savaş alanına döndü Sezonun ilk mahsulü 600 liradan satıldı Lionel Messi'nin lüks malikanesinde şok görüntüler Kiralık ve satılık konutta yeni dönem başlıyor: ''Kiralarda düşüş olacak'' Manisa'da orman yangını İstanbul Havalimanı'nda çok sayıda papağan ele geçirildi Konteyner kentte korku dolu anlar Kahramanmaraş'ta orman yangını Ankara'da patlama: 1 kişi hayatını kaybetti