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Gaziantep'te acı olay: Baba-kız gölette can verdi

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde serinlemek için sulama göletine giren baba-kız boğularak yaşamını yitirdi.

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