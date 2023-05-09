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Gaziantep'te AK Partililerle CHP'liler arasında kavga!

Gaziantep'te seçim çalışmalarını sürdüren AK Partili ve CHP'liler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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