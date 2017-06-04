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  3. 04 Haziran 2017 19:45

Gaziantepte bıçaklı, pompalı kavga: 9 yaralı

Gaziantep'te bıçaklı ve pompalı 2 grubun kavgasında, bir kişi elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açınca 9 kişi yaralandı.

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Yaşlı adama acımasızca vurdu!
Yaşlı adama acımasızca vurdu!
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Şilideki eylemler pahalıya mal oldu
Şilideki eylemler pahalıya mal oldu
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Bu keçi civciv yiyor
Bu keçi civciv yiyor
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Şampiyonluk turunda yaralanan taraftarlardan haber var
Şampiyonluk turunda yaralanan taraftarlardan haber var
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Silopide silah ve mühimmat ele geçirildi
Silopide silah ve mühimmat ele geçirildi
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Mahsur kalan dağcı donmak üzereyken kurtarıldı
Mahsur kalan dağcı donmak üzereyken kurtarıldı