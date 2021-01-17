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  3. 17 Ocak 2021 22:10

Gaziantep'te bina çöktü! Yaralılar var

Gazintep’in Şahinbey ilçesinde yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı metruk bina çöktü. Yaşanan göçükte biri ağır 4 kişi yaralandı.

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