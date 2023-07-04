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  4. Gaziantep'te büyük yangın! Fabrika alevler içinde kaldı

Gaziantep'te büyük yangın! Fabrika alevler içinde kaldı

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Gaziantep 5. Organize Sanayi bölgesinde bir çocuk bezi fabrikasında yangın çıktı.

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