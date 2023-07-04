Anasayfa Video Galeriler Gündem Gaziantep'te büyük yangın! Fabrika alevler içinde kaldı Gaziantep'te büyük yangın! Fabrika alevler içinde kaldı 04 Temmuz 2023 Salı Saat: 12:25 Güncelleme: 04 Temmuz 2023 Salı 12:25 Gaziantep 5. Organize Sanayi bölgesinde bir çocuk bezi fabrikasında yangın çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a3e583950d567da71ea7d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tanju Özcan'ın ''değişim'' yürüyüşünde ikinci gün İstanbul’da tatilcilerden geriye çöp yığını kaldı Salda Gölü için hayati uyarı: ''Hemen durdurun!'' Trakya'nın gizli cenneti, cehenneme döndü Yetkililer uyarıyor ama dinleyen yok! Ölümüne serinlediler Örümcek adam gibi tırmanan hırsız, ev sahibine yakalanınca... FETÖ firarisinin ''oyununu'' polis bozdu Taksim'de rehine krizi! Özel harekat müdahale etti Kentsel dönüşüm bloklarında iş yerleri sahiplerine teslim ediliyor