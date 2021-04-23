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Gaziantep'te doğalgaz bomba gibi patladı!

Gaziantep’te bir evin doğalgaz tesisatında meydana gelen patlama nedeniyle dumandan etkilenen 3 kişi yaralandı.

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