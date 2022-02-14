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  4. Gaziantep'te eylem hazırlığındaki 8 PKK'lı yakalandı

Gaziantep'te eylem hazırlığındaki 8 PKK'lı yakalandı

Gaziantep'te, terör örgütü PKK içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 8 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

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