Anasayfa Video Galeriler Gündem Gaziantep'te kamyon dehşeti: Çok sayıda ölü ve yaralı var Gaziantep'te kamyon dehşeti: Çok sayıda ölü ve yaralı var 06 Ekim 2023 Cuma Saat: 17:35 Güncelleme: 06 Ekim 2023 Cuma 17:35 Gaziantep'te, seyir halindeki kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 2 servis aracı ve 2 otomobile çarptı. Kazada 5 kişi öldü, 5'i ağır 17 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65201b29382bf0761220bca3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dizel araca benzin doldurulunca bakın ne oldu! Yine Esenyurt, yine bir manyak! Öyle bir şey yaptı ki Deprem bölgesinde teslimata hazırlanan konutlar görüntülendi Havalimanında korku dolu anlar! Faciadan dönüldü Canlı yayında küfür ve tehditler savurup 3 kişiyi yaraladı İçişleri'nden dev temizlik: Yüzlerce gözaltı var! Bir ilimiz buz kesti! Görüntüler kutuplardan değil, Türkiye'den Ünlü şarkıcıdan yıllar sonra gelen itiraf: ''Her konuda şiddete uğramış bir kadınım'' Hainler Suriye'de işte böyle vuruldu