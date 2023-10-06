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Gaziantep'te kamyon dehşeti: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Gaziantep'te, seyir halindeki kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 2 servis aracı ve 2 otomobile çarptı. Kazada 5 kişi öldü, 5'i ağır 17 kişi yaralandı.

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