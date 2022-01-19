Anasayfa Video Galeriler Gündem Gaziantep'te kar esareti: Yüzlerce araç mahsur! Vali son durumu açıkladı Gaziantep'te kar esareti: Yüzlerce araç mahsur! Vali son durumu açıkladı 19 Ocak 2022 Çarşamba Saat: 17:31 Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarla ilgili son durumu aktaran Vali Davut Gül, ''Şu anda kalan 900 civarında aracın tahliyesi devam ediyor'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e820c1eeda4e10e30f0763" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da otelde dehşet! Otele davet ettiği adam tarafından bıçaklandı Galericiler Sitesi'nin çatısı çöktü; 7 milyon TL'lik zarar var! ''Gerekirse simit yenecek'' demişti... Hülya Avşar lüks restoranda görüntülendi Karabük beyaza büründü! Park halindeki araçlar kayboldu Kardan kapanan Antalya-Konya yolu ulaşıma açıldı Prof. Dr. Naci Görür, ''bardağı taşıran son damla'' diyerek Marmara Depremi'ni işaret etti Türkiye kara teslim! TEM Ankara yönü yeniden ulaşıma açıldı Mardin'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var İşte İstanbul'daki vaka sayısındaki artışın 2 nedeni