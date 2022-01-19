Gaziantep'te kar esareti: Yüzlerce araç mahsur! Vali son durumu açıkladı

Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarla ilgili son durumu aktaran Vali Davut Gül, ''Şu anda kalan 900 civarında aracın tahliyesi devam ediyor'' dedi.

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