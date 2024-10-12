Anasayfa Video Galeriler Gündem Gaziantep'te katliam: Eşi ve 4 çocuğunu öldürüp intihar etti Gaziantep'te katliam: Eşi ve 4 çocuğunu öldürüp intihar etti 12 Ekim 2024 Cumartesi Saat: 14:25 Güncelleme: 12 Ekim 2024 Cumartesi 14:25 Gaziantep'te bir kişi, eşi ve 4 çocuğunu tabancayla öldürdükten son aynı silahla yaşamına son verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670a5cc6d7493e54350e3053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Özel gereksinimli gençler Sadettin Saran ile yüzdü Yeşil ve mavinin buluştuğu gizli cennet: Karanlıkdere Kanyonu Polisi ensesinden bıçaklayan saldırganın 4 ay önce çektiği video ortaya çıktı Tuz Gölü'nün endemik türlerinden gen aktarımı yapılacak İstanbul'da sanayi sitesine polis baskını Taksim'de polis memuru ensesinden bıçaklandı: Dehşet anları kamerada İstanbul'un tabut binaları: 38 daireli apartman tel tel dökülüyor Karadeniz'in turizm cenneti Uzungöl'ün simgesinin heykeli dikildi Köpek katliamı sonrası belediye başkanı sessizliğini bozdu