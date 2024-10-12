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  4. Gaziantep'te katliam: Eşi ve 4 çocuğunu öldürüp intihar etti

Gaziantep'te katliam: Eşi ve 4 çocuğunu öldürüp intihar etti

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Gaziantep'te bir kişi, eşi ve 4 çocuğunu tabancayla öldürdükten son aynı silahla yaşamına son verdi.

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