Anasayfa Video Galeriler Gündem Gaziantep'te kına gecesi kanlı bitti: Damadı öldüresiyle dövdüler Gaziantep'te kına gecesi kanlı bitti: Damadı öldüresiyle dövdüler 29 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 15:51 Gaziantep'te kına gecesinde halay esnasında tartışmanın büyümesiyle birlikte ortalık savaş alanına döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d06ebf5a9beac8eb03dde3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trabzonspor, Muhammed Cham transferini resmen açıkladı İstanbul'da yine motosikletli saldırı İstanbul'da taksi sorununu çözecek teklif kabul edildi Tayfun yıktı geçti: 54 yaralı, 1 kayıp Sokak ortasında darbedilen kadına kimse yardım etmedi Tarlada 1 TL, markette 38 TL: Ürünleri para etmeyince bedava dağıttı İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var