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  3. 08 Temmuz 2017 00:45

Gaziantepte korkutan patlama

Gaziantep'te beş katlı binada meydana gelen patlama sonrasında dumandan etkilenen 7 kişi hastanelik oldu.

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Protestocular polis panzerini yaktı, alevler binaya sıçradı
Protestocular polis panzerini yaktı, alevler binaya sıçradı
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Suriyeli hamile kadının ve bebeğinin cenazesi Sakaryaya getirildi
Suriyeli hamile kadının ve bebeğinin cenazesi Sakaryaya getirildi
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Başbakan Yıldırım, Polatlıda şehit ailelerini ziyaret etti
Başbakan Yıldırım, Polatlıda şehit ailelerini ziyaret etti
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Başbakan Yıldırım yüksek hızlı trenle seyahat etti
Başbakan Yıldırım yüksek hızlı trenle seyahat etti
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Siirtte 1 terörist ve mühimmat ele geçirildi
Siirtte 1 terörist ve mühimmat ele geçirildi
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Erzurumda silahlı kavga: 1i polis 4 yaralı
Erzurumda silahlı kavga: 1i polis 4 yaralı