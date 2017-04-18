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HELİKOPTER KAZASIYLA İLGİLİ İLK RESMİ AÇIKLAMA
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  3. 18 Nisan 2017 14:20

Gaziantepte korucu başı ölü bulundu

Gaziantep'te bir korucu başı tarlada ölü bulundu.

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Tırdan kaçan angus ortalığı birbirine kattı
Tırdan kaçan angus ortalığı birbirine kattı
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Başbakan Yıldırım açıkladı, salon ayağa kalktı
Başbakan Yıldırım açıkladı, salon ayağa kalktı
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Çöplerini vermemek için kendini kapıya zincirledi
Çöplerini vermemek için kendini kapıya zincirledi
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Liseli kaşifler, ünlü bilim adamı Nicola Teslanın hayalını gerçekleştirdi
Liseli kaşifler, ünlü bilim adamı Nicola Teslanın hayalını gerçekleştirdi
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Mersin Limanı'nı birbirine kattı!
Mersin Limanı'nı birbirine kattı!
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Öğrenci öğretmen tokatlaşması sosyal medyada
Öğrenci öğretmen tokatlaşması sosyal medyada